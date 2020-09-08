كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئاسة الفلسطينية توضح موقف أبو مازن من المساس بالرموز السيادية للدول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ليوضح موقف الرئيس محمود عباس، من المساس بالرموز السيادي لأي دولة، وبشكل خاص دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال تصريحاته، فقال أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس يرفض المساس بأي من الرموز السيادية لأي من الدول العربية الشقيقة، بما فيها الامارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، كان قد شدد أبو ردينة، على حرص عباس ودولة فلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية، على قاعدة الاحترام المتبادل، مع وجوب تمسك الأشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في العام 2002، وفقا لما أوردته وكالة "معا" الفلسطينية.

