كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا تلتهم تصنيف "ترامب" في قائمة أثرياء أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على ما يبدو أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد التهم تصنيف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قائمة أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن مؤسس شركة أمازون قد احتل مكان ترامب ومن ثم تصدر قائمة مجلة "فوربس" لأغنى أثرياء الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي.

وأوضحت الشبكة أن مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، كان قد تصدر قائمة أثرياء أمريكا بـ193.5 مليار دولار.