بدر أخلوف: لم أستغل بهاوي.. وله فضل كبير في نجاح عودتي إلى الميدان – فيديو

عاد مغني الراب، بدر أخلوف، إلى الميدان الفني بمساعدة صديقه، الفنان الشهير زهير بهاوي، الذي أشرف على كتابة، وتلحين أغنيته “خونة”، والمشاركة بمقطع صغير في غنائها.

وتحدث بدر أخلوف لـ”اليوم24” عن تفاصيل عودته إلى الراب، من خلال “خونة”، معتبرا أن لزهير بهاوي فضل كبير في إخراجها إلى الوجود.

ونفى بدر، الذي عمل، سابقا، مديرا لأعمال، زهير بهاوي، فرضية استغلاله الأخير، معتبرا نفسه قد استفاد منه إيجابا، ومن الجماهيرية، التي يملك، خصوصا أن الأغنية نشرت على قناته في “يوتوب”.

وأكد بدر أخلوف أنه لمس التطور الكبير، الذي لحق بموسيقى الراب في المغرب في السنوات الأخيرة مقارنة مع الفترة، التي انطلقت فيها مسيرته عام 2010.