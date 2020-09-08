قصة امرأة تعاني السرطان وقصورا كلويا.. وابنها يناشد المحسنين لمساعدتها – فيديو

فيديو: يونس الميموني

لم تكن أم محمد تتوقع أن تصاب يوما بسرطان عنق الرحم، وتصبح طريحة الفراش، تنتظر مساعدات من المحسنينّ، لإعالتها على التغلب على الورم الخبيث.

ونقل محمد لـ”اليوم24″ تجربة أمه مع الورم الخبيث، الذي تسبب لها في أمراض أخرى كفقر الدم، والقصور كلوي.

وأجرت أم محمد إلى حدود اللحظة 3 عمليات، جميعها على الكليتين، اللتين تضررتا من الورم الخبيث.

وقال محمد لـ”اليوم24″: “إن مصاريف العلاج باهظة، ولا نتوفر على رميد، ولم أتوقع أن تصل الأمور إلى درجة توجيه نداء إلى المحسنين من أجل مساعدتي”.

وأردف المتحدث نفسه: “في هذه الظروف الصعبة لا أحد وقف إلى جانبي من عائلتي، بل حتى والدي تخلى على زوجته”.

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ويطلب محمد من المحسنين مساعدته لكي تتمكن والدته من متابعة علاجها، وهذا رقم هاتفه: 0655993704