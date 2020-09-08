الفنانة رشيدة الحراق تخضع لعملية جراحية

خضعت الفنانة رشيدة الحراق، يوم أمس الاثنين، في الرباط، لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم من جسمها، كللت بالنجاح.

وكشفت الفناتة فاطمة بوجو، اليوم الثلاثاء، أن رشيدة الحراق، خضعت لعملية جراحية، وقالت حول صورة لهما معا: “الحمد لله على سلامة الممثلة القديرة رشيدة الحراق، زوجة المرحوم الممثل، والكاتب محمد البصري.. فقد تمت العملية الجراحية، التي أجرتها، أمس، في مصحة أكدال بنجاح. وإن شاء الله شفاء تاما، وعودة ميمونة إلى بيتك”.

ورشيدة الحراق، زوجة الفنان الراحل، محمد أحمد البصري، الذي شكلت معه أشهر الثنائيات الفنية، التي مرت في تاريخ الدراما المغربية.

وغابت رشيدة الحراق عن الأضواء لمدة طويلة، قبل أن تعيدها محنتها المرضية إلى الظهور.