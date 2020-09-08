“سبوتنيك V”…روسيا تطلق لقاحها ضد كورونا للتداول العام

أطلقت روسيا عمليا، اليوم الثلاثاء، أول دفعة للقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد للتداول العام.
وكان المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، في بيان أصدره مساء أمس الاثنين، قد أكد أن الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد “سبوتنيك V” ، الذي صممه مركز غاماليا للأبحاث في مجال علم الأوبئة والأحياء المجهرية، تم إطلاقها للتداول العام “.
وأضاف بيان وزارة الصحة أنه “من المتوقع أن يتم في الوقت القريب توريد الدفعات الأولى للقاح إلى مختلف الأقاليم الروسية “.
ومن المتوقع أن يعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن النتائج الأولى للتجارب السريرية التي بدأت بعد تسجيل لقاح “سبوتنيك V” ضد مرض “كوفيد -19″، ونشرها في المجلات العلمية في الفترة ما بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر القادمين .
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