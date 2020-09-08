الصحة العالمية تختار مغربيا ضمن فريق دولي لتقييم اللوائح الصحية في ظل الجائحة

اختارت منظمة الصحة العالمية، الطبيب الرئيسي للمطار الدولي، محمد الخامس في الدارالبيضاء، محمد مصيف ضمن 23 خبيرا دوليا، عينتهم منظمة الصحة العالمية، للمشاركة في لجنة تقييم لوائحها الصحية الدولية، التي ستبدأ أشغالها، اليوم الثلاثاء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها، أن مصيف يمثل القارة الإفريقية داخل هذه اللجنة، إلى جانب ستة خبراء آخرين، من بينهم الجنوب إفريقي، لوسيل بلومبرج، عن المعهد الوطني للأمراض المعدية، والأستاذ السنغالي، أمادو سال، مدير معهد باستور في دكار.

وتضم اللجنة، من ضمن 23 عضوا، 5 علماء أوربيين، من بينهم البروفيسور لوثار ويلر، رئيس معهد روبرت كوخ في ألمانيا.

ومن بين الخبراء الأربعة، المنتمين إلى الأمريكيتين، هناك الكندي “جون لافيري”، المدير التنفيذي لإدارة الطوارئ الصحية في كولومبيا البريطانية، والبروفيسر الأمريكي “جيمس ليدوك” من جامعة تكساس.

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كما تضم اللجنة المذكورة مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض، والوقاية منها، والبروفيسور ديكسين لي، والأستاذ الفخري بكلية الطب في جامعة يونسي بكوبا، ميونجي سون.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، ستقيم اللجنة، التي ستستمر أشغالها يومين، أداء اللوائح الصحية الدولية في سياق فيروس كورونا المستجد، وستوصي بإجراء “التغييرات، التي تعتبرها ضرورية”.