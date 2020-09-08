السودان يطلق نداء عاجلا لإغاثة المتضررين من الفيضانات

أطلقت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف “نداء عاجلا” للمنظمات الدولية، لإغاثة المتضررين من السيول، والفيضانات، التي تجتاح البلاد، وسط سعي عربي للإغاثة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن مندوب السودان الدائم في جنيف، علي بن أبي طالب عبد الرحمن، عقد مساء أمس الاثنين، لقاءات مع مسؤولي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب، والهلال الأحمر، ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية “أوتشا”، والصليب الأحمر السويسري.

وأعلن عبد الرحمن تصديق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على تقديم 460 ألف فرنك سويسري (نحو 500 ألف دولار)، كاستجابة عاجلة للكارثة الإنسانية في السودان.

وقال المتحدث نفسه إن الصليب الأحمر السويسري قرر، أيضا، دعم الجهود الإنسانية لمواجهة كارثة الفيضانات، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني.

ومن جانبها، أعلنت جامعة الدول العربية عن إنشاء وحدة لتنسيق الجهود العربية لإغاثة السودان، كما أنه سيتم توجيه طائرة باسمها محملة بمساعدات عاجلة للسودان.

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وكان المجلس القومي للدفاع المدني في السودان قد أعلن، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء السيول، والفيضانات، التي تشهدها البلاد إلى 102 شخصين، وإصابة 46 آخرين، وتضرر أكثر من 67 ألف منزل، منذ بداية الأمطار الخريفية، في يونيو الماضي.

المجلس نفسه أعلن، أيضا، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، لمواجهة السيول، والفيضانات، واعتبارها “منطقة كوارث طبيعية”.

وكانت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، قد قالت إن معدلات الفيضانات، والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في عامي 1946 و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.