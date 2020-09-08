شكرا لقرائتكم خبر عن 18 قتيلاً إثر انهيار صخري بمنجم في باكستان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 لقى 18 شخصا على الأقل مصرعهم وعلق أكثر من 12 آخرين الثلاثاء إثر انهيار صخري في منجم للرخام في شمال غرب باكستان، على ما أفاد مسؤولون.

وانهارت طبقات من الرخام الابيض فوق رؤوس العمال مساء الاثنين في منطقة خيبر-بختونخوا الجبلية في شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان. وأفاد الوزير الإقليمي للمناجم والتطوير المعدني محمد عارف وكالة فرانس برس "حتى الآن انتشلنا 18 جثة و20 جريحا بعد الانهيار الصخري في منجم للرخام". Advertisements وأوضح أنّ 20 عاملا آخرين يعتقد أنهم محاصرون تحت الركام، مشيرا إلى إطلاق عملية واسعة لإنقاذهم. ويأخذ العمال عادة قسطا من الراحة أسفل الجبال بعد ساعات العمل الطويلة والشاقة. وأكّد المسؤول الرفيع في الإقليم حميد إقبال حصيلة الضحايا. وتعاني المناجم الباكستانية من تردي معايير السلامة وسوء التهوية. وتقع حوادث عدة قاتلة مماثلة كل عام.

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