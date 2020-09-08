شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الأمريكي : لن نقاتل إلا لضرورة الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال جيمس مكونفيل اليوم الثلاثاء إن القادة العسكريين لن يوصوا بإرسال قوات للقتال إلا عندما يكون ذلك في مصلحة الأمن القومي أو كملاذ أخير.

وقال مكونفيل خلال إحدى الفعاليات "العديد من هؤلاء القادة لديهم أبناء وبنات يخدمون في الجيش، وكثير منهم لديه أبناء وبنات ذهبوا للقتال أو ربما يخوضون القتال الآن".

ومضى يقول "يمكنني أن أؤكد للشعب الأمريكي أن كبار القادة سيوصون فقط بإرسال قواتنا للقتال عندما يكون ذلك ضروريا للأمن القومي وكملاذ أخير. نأخذ هذا بجدية بالغة لدى تقديم توصياتنا".