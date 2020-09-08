شكرا لقرائتكم خبر وسم على طائرة لوقف إعدام أفكاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لطائرة «ميغ 29» تابعة للجيش الإيراني، في قاعدة مهرآباد العسكرية الجوية في طهران مكتوب عليها وسم «لا تعدموا نويدنا»، في إشارة إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرياضي نويد أفكاري المتهم بقتل رجل أمن في مدينة شيراز والاعتداء على رجال الشرطة في احتجاجات سابقة.

وأصدرت السلطات الإيرانية عدة أحكام قضائية ضد نويد أفكاري، بينها حكمان بالإعدام، بتهم تتعلق بمشاركته في «فعاليات اجتماعية غير مرخص لها والإساءة إلى المرشد الإيراني الأعلى والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة».

وحكم بالسجن 54 و27 عاما على شقيقي نويد، وحيد وحبيب أفكاري لمشاركتهما في مظاهرات الاحتجاج عام 2018، ونددت منظمات حقوق الإنسان بالأحكام الصادرة بحق أفكاري وشقيقيه.

يذكر أن نويد أفكاري، بطل مصارعة يبلغ من العمر 27 عاما اعتقل في أعقاب احتجاجات أغسطس 2018 في مدينة شيراز، جنوب إيران، وقال في رسالة مسربة من السجن، إنه أدلى بجميع الاعترافات «قسرا وتحت التعذيب».

ويعود حكم الإعدام على أفكاري لمشاركته وشقيقيه في احتجاجات أغسطس 1997 في مدينتي شيراز وكازرون، لكن القضاء اتهمهم بـ»تشكيل تنظيم سري» و»قتل عنصر أمني».