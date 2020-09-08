شكرا لقرائتكم خبر خورشيد.. يكشف معاناة أطفال إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبإدارة المخرج مجيد مجيدي الذي كان عام 1999 أول إيراني يقبل فيلمه ضمن لائحة الترشيحات النهائية لأوسكار أفضل فيلم أجنبي، تتبع الكاميرا الأولاد في شوارع طهران وقطار أنفاقها، حيث يعيشون بما تيسر لمساعدة عائلاتهم، لكن كلا من هؤلاء الأطفال يحتفظ في سره بحلمه الخاص.
فعلي مثلا يريد إخراج أمه من مكان اعتقالها، فيما يطمح رفيقه إلى أن يصبح لاعب كرة قدم.
ويقول مجيدي إن فيلمه يعبر عن «استنكار هذه المشكلة الاجتماعية التي تعني العالم كله، لكنها تبدو بشكل واضح في إيران»، مذكرا بأن 152 مليون طفل يعملون في كل أنحاء العالم وفق الإحصاءات الرسمية.
ويرى أن «الأطفال هم الأكثر تأثرا بهذا الوضع رغم كونهم يمثلون مستقبل البشرية».
كانت هذه تفاصيل خبر خورشيد.. يكشف معاناة أطفال إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.