وزير الدفاع ينقل رسالة من السيسي إلى الجيش المصري

وجه وزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، رسالة إلى الجيش الثاني الميداني حول شبه جزيرة سيناء ودورهم في تأمين قناة السويس.

ونقل وزير الدفاع هذه الرسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الجيش المصري، مشيداً بتضحيات أفراده ودورهم البطولي في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الغادر خلال الفترة الماضية .

وأثني القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني في تجفيف منابع الإرهاب وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، باعتبارها أحد الشرايين الرئيسية للأمن القومي المصري.

كما أشاد وزير الدفاع بدور أبناء سيناء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى إستعادة الأمن والإستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.