شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تعليم البرلمان" يدلى بصوته فى جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بصوته في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية.

وطالب هاشم، جموع المصريين للمشاركة بإيجابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي تفعيل للديمقراطية والمشاركة، وحق من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطن، مناشدًا الجميع بإختيار من يمثلهم بمنتهى الحرية والديمقراطية، مؤكدًا أن الإيجابية والمشاركة في الانتخابات تعني أن المواطن صاحب القرار، والسلبية والعزوف عن المشاركة تعني أنه سلب منه جميع الاختصاصات في اختيار من يمثله.

وأكد أن نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ صفعة على وجه المنظمات الدولية المشبوهة التي تصدر تقارير مفبركة لتكدير الأمن القومي المصري وإثارة الرأي العام.

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ويخوض جولة الإعادة 52 مرشحًا على 26 مقعدًا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجارى.