"فلاي دبي" و"أستر" توفران أسعار مخفضة لفحص كورونا للمسافرين

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أعلنت فلاي دبي، اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت شراكة مع استر للرعاية الصحية لتوفير فحوصات كورونا المستجد (كوفيد-19) بأسعار مخفضة قدرها 180 درهمًا لكل فحص.



وتتوفر هذه الخدمة للمسافرين مع فلاي دبي من دبي حيث تتوفر خدمات الفحص في 28 عيادة ومستشفى لشبكة أستر في دبي وعجمان و رأس الخيمة والشارقة.

ويتعين على الركاب تقديم تأكيد حجز صالح من فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو نسخة من جواز السفر للاستفادة من هذه الخدمة.

وسيتم إصدار تقارير الاختبار بعد 48 ساعة وسيحتاج المسافرون الذين يحتاجون إلى نتائج الاختبار خلال 24 ساعة إلى زيارة مستشفى أستر في دبي أو عيادة أستر في بر دبي أو أي عيادة لأستر في عجمان أو رأس الخيمة أو الشارقة.

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وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "لقد عملنا بكل جهودنا لمنح مسافرينا الثقة وراحة البال التي يحتاجون إليها عند سفرهم. في طريقة السفر الجديدة هذه، ندرك أن الإجراءات الاحترازية المطبقة تؤدي إلى تخطيطات إضافية واستعداد للمسافرين بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بها. تقدم هذه الخدمة، بالشراكة مع استر للرعاية الصحية، وهي توفر اختبارًا سريعًا وفاعلا بسعر مخفض".

وأضاف عبيد الله، أنه إلى جانب تدابير السلامة على متن الطائرة والتغطية التامينية العالمية المجانية التي قدمناها مؤخرًا ضد كوفيد-19، يمكن تحفيز الركاب للسفر مع العلم أنه في كل خطوة من رحلتهم ، ستساعد هذه الخدمات المزيد من الركاب على السفر مرة أخرى".

وهذه الخدمة صالحة لجميع الحجوزات التي تتم من خلال موقع الناقلة على الإنترنت أو تطبيق فلاي دبي للهاتف المحمول أو مركز عملاء فلاي دبي أو متاجر السفر أو " عطلات من فلاي دبي " أو وكلاء السفر أو أي من شركاء السفر التابعين لشركة فلاي دبي.

ويمكن للمسافرين الاتصال برقم مركز اتصال استر للرعاية الصحية لحجز موعد للفحص ومعرفة المزيد عن الفحص.