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تعرف على طقس الإمارات غداً الأربعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد للإمارات أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

 

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

 

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:59، والمد الثاني عند 29:05، والجزر الأول عند الساعة 10:04، والجزر الثاني عند الساعة 23:54.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 12:50، والمد الثاني عند الساعة 03:06، والجزر الأول عند الساعة 20:06، والجزر الثاني عند الساعة 08:10.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

 

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 43 29 85 15

 

دبي 42 30 80 20

 

الشارقة 42 29 75 15

 

عجمان 43 31 80 25

 

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أم القيوين 40 27 85 20

 

رأس الخيمة 43 26 80 15

 

الفجيرة 39 30 75 30

 

العين 43 29 65 15

 

ليوا 46 27 85 15

 

الرويس 42 28 85 25

 

السلع 43 28 85 20

 

دلما 39 30 80 35

 

طنب الكبرى 37 31 85 40

 

طنب الصغرى 37 31 85 40

 

أبو موسى 38 30 85 40

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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