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شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. محكمة حوثية تصدر حكماً بإعدام 109 مواطنين يمنيين ومصادرة أموالهم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء، حكما يقضي بإعدام ومصادرة أموال 109 مواطنين يمنيين بذريعة "التعاون مع دول التحالف العربي".
ووفق وكالة سبأ النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "فإن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت أمس الاثنين إدانة نحو 109 بالتهم المنسوبة إليهم ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل وخارج اليمن".
يأتي ذلك بعد يوم وأحد من إصدار المحكمة العسكرية التابعة للحكومة الشرعية بمحافظة مأرب حكما يقضي بالإعدام تعزيرا ضد عصابة حوثية متورطة بجرائم اغتيالات استهدفت ضباطا في الجيش الوطني والاشتراك في جرائم زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات الجيش، فيما أحالت 180 متهما على رأسهم عبد الملك الحوثي إلى النيابة العامة العسكرية.
وسبق أن عملت ميلشيات الحوثي على مصادرة ونهب أموال المسؤولين في الحكومة الشرعية بمناطق سيطرتهم واقتحام منازلهم، بالإضافة إلى نهب كافة المؤسسات الخاصة والعامة، وأصدرت حكما مشابها بحق عشرات البرلمانيين الذين لم يخضعوا لسلطتهم
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