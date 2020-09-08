اخبار العالم

صنعاء.. محكمة حوثية تصدر حكماً بإعدام 109 مواطنين يمنيين ومصادرة أموالهم

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. محكمة حوثية تصدر حكماً بإعدام 109 مواطنين يمنيين ومصادرة أموالهم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء، حكما يقضي بإعدام ومصادرة أموال 109 مواطنين يمنيين بذريعة "التعاون مع دول التحالف العربي".

 

ووفق وكالة سبأ النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "فإن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة أقرت أمس الاثنين إدانة نحو 109 بالتهم المنسوبة إليهم ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل وخارج اليمن".

Advertisements

 

يأتي ذلك بعد يوم وأحد من إصدار المحكمة العسكرية التابعة للحكومة الشرعية بمحافظة مأرب حكما يقضي بالإعدام تعزيرا ضد عصابة حوثية متورطة بجرائم اغتيالات استهدفت ضباطا في الجيش الوطني والاشتراك في جرائم زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات الجيش، فيما أحالت 180 متهما على رأسهم عبد الملك الحوثي إلى النيابة العامة العسكرية.

 

وسبق أن عملت ميلشيات الحوثي على مصادرة ونهب أموال المسؤولين في الحكومة الشرعية بمناطق سيطرتهم واقتحام منازلهم، بالإضافة إلى نهب كافة المؤسسات الخاصة والعامة، وأصدرت حكما مشابها بحق عشرات البرلمانيين الذين لم يخضعوا لسلطتهم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. محكمة حوثية تصدر حكماً بإعدام 109 مواطنين يمنيين ومصادرة أموالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا