شكرا لقرائتكم خبر عن "غوتيريس" يؤكد دعمه لجميع مبادرات السلام في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وثمن غوتيريس في بيان للناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك دور المغرب في استضافة جلسات الحوار الليبي بهدف تحقيق حل سلمي للصراع الليبي، مبينًا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015 هو شهادة على التزام المغرب الحازم في إيجاد حل للأزمة الليبية، إلى جانب الأمم المتحدة.
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