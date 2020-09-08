اخبار العالم

"غوتيريس" يؤكد دعمه لجميع مبادرات السلام في ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "غوتيريس" يؤكد دعمه لجميع مبادرات السلام في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس دعمه لجميع المبادرات التي من شأنها أن تعزز وتكمل جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا.

وثمن غوتيريس في بيان للناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك دور المغرب في استضافة جلسات الحوار الليبي بهدف تحقيق حل سلمي للصراع الليبي، مبينًا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015 هو شهادة على التزام المغرب الحازم في إيجاد حل للأزمة الليبية، إلى جانب الأمم المتحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "غوتيريس" يؤكد دعمه لجميع مبادرات السلام في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا