شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات السودان تهدد أهرامات مروي ونوري الملكية والان نبدء بالتفاصيل

تهدد الفيضانات العارمة التي يشهدها السودان حاليا، موقعين يضمان أهرامات مروي ونوري الملكية وهما من أهم المواقع الأثرية في البلاد. وقال حاتم النور مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف في السودان إن الحمام الملكي في مروي، وهو حوض يمتلئ سنويا خلال موسم فيضان النيل، معرض للخطر بسبب مستويات المياه غير المسبوقة، مضيفا أن الفرق تعكف منذ أمس الاثنين على حماية الموقع من الغرق.

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