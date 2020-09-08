شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: إصابة المدير الدولي للدراجات بكورونا ورئيس وزراء يخضع للفحص والان نبدء بالتفاصيل

علن منظمو سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس)، اليوم الثلاثاء، إصابة مدير السباق كريستيان برودوم بفيروس كورونا . وذكر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الذي رافق برودوم في سيارته لجزء من مرحلة السباق يوم السبت الماضي، إنه سيخضع للفحص. وكان هناك راحة من السباق أمس الاثنين، بعد اسبوع من انطلاقه، وتم خضوع جميع الدراجين والموظفين لفحص الكشف عن كورونا. وأكد المنظمون أنه لم تظهر أي نتيجة إيجابية بين الدراجين. وقال إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا أن كاستكس ستطبق عليه نفس القواعد مثله مثل أي شخص وانه سيخضع للعزل إذا جاءت نتيجة فحصه إيجابية. وقال في زيارة لمركز تشغيل الشباب :"نفعل نفس الأمر لأنفسنا كما نطلب من جميع المواطنين أن يفعلوا".

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