شكرا لقرائتكم خبر عن السادس خلال عام.. استقالة أكبر مسؤول قانوني في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت الصحيفة أن جوناثان جونز غير راضٍ عن قرار الحكومة طرح مشروع قانون يهدف إلى الالتفاف على بند في الاتفاقية يتعلق بترتيبات جمركية مع أيرلندا الشمالية.
ونقلت عن مسؤولين لم تحددهم القول إن استقالة جونز جاءت بعد "أشهر من التوتر" في مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد والمسائل القانونية ذات الصلة.
ولفتت إلى أن جونز هو سادس موظف حكومي كبير يستقيل من منصبه هذا العام.
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