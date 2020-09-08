طريقة طهو تساعدك على خسارة الوزن... جرّبيها!

وتتيح هذه الطريقة تناول الطعام الخالي من الدهون الضارة ولهذا تعتبر خياراً مثالياً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية، علماً أنه يمكن أن تضاف إلى المكونات في هذه الحالة بعض النكهات المميزة عن طريق البهارات والاعشاب.وهذا يعني أنها تساعد على تقديم أطباق تناسب كل الأذواق وأنها ليس من أساليب الطهو التي يتم اعتمادها خلال اتباع حميات قاسية وأن تناول الأطباق في هذه الحالة لا يسبب الشعور بالحرمان.

ومن مميزات الطهو على البخار أيضاً أنه يسمح بذوبان الدهون التي تحتوي عليها مأكولات مثل الأسماك واللحوم وهذا ما يجعلها خفيفة أثناء تناولها. كما أنها تتيح الاستفادة من كل المغذيات التي تحتوي عليها الخضار وغيرها.

ويمكن تطبيق هذه الطريقة من خلال استعمال أوعية القصب أو أخرى حديثة تحتوي على طبقات عدة يتم توظيب المأكولات داخلها واستخدامها بالشكل المناسب وبحسب التقنية الخاصة بها.