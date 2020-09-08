بالفيديو: حريق جديد في مرفأ بيروت

وأصيب عدد كبير من اللبنانيين بالهلع خوفا من تكرار مشاهد الرابع من أغسطس الماضي، حيث هزّ انفجار عنيف مرفأ بيروت.
ولاحقا أفاد الدفاع المدني بأن الحريق يعود لحرق ردم وبقايا مخلفات الانفجار بطلب من الجيش اللبناني، الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدت النيران.
وذكر الدفاع المدني في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية: "حتى الآن النيران محصورة وقد حضرت 3 سيارات إطفاء إلى المكان".
ولاحقا أفاد الدفاع المدني بأن الحريق يعود لحرق ردم وبقايا مخلفات الانفجار بطلب من الجيش اللبناني، الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدت النيران.
وذكر الدفاع المدني في تصريح لصحيفة "النهار" اللبنانية: "حتى الآن النيران محصورة وقد حضرت 3 سيارات إطفاء إلى المكان".
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