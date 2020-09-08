الزراعة تؤكد على منع استيراد محصول البطاطا لوفرته محلياً

أكدت وزارة الزراعة، الثلاثاء، على منع استيراد محصول البطاطا لوفرته محلياً، مبينة أن الكميات المهربة تؤثر على المنتج المحلي.
وأضاف النايف، أن "الكميات المهربة من هذا المحصول تؤثر على المنتج المحلي".
ودعا الناطق باسم الزراعة، هيئة المنافذ الحدودية وقيادة العمليات ودائرة الجريمة الاقتصادية في جهاز الامن الوطني ودائرة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية الى "تشديد اجراءات المنع لهذا المحصول ومتابعة المتسرب منها الى الاسواق المحلية ومحاسبة مروجيها وفق الاطر القانونية من اجل حماية المنتج المحلي وتشجيع منتجي البطاطا على زيادة انتاجية وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام من اجل توفير ايرادات مالية لخزينة الدولة من جانب وتشغيل الالاف من الايدية العاملة من جانب آخر".
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