صحة الانبار توضح تفاصيل الإصابات المسجلة اليوم بالمحافظة

وقال بيان للدائرة تلقته الخليج 365،ان "المحافظة سجلت هذا اليوم في ١٩ اصابة، منها ١٨ في قضاء الرمادي، وواحدة في قضاء الخالدية، بينما بلغ عدد المتعافين ٤٤ حالة".

واشاف البيان "وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".



واشار البيان الى انه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".