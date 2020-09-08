الموقف الوبائي.. تجدد ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما أكدت تماثل 3465 حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فضلاً عن 3465 حالة شفاء، و68 حالة وفاة".
وأضافت أن " مجموع الإصابات الكلي بلغ 269578، وحالات الشفاء الكلي 206324 حالة، أما مجموع الوفيات الكلي فقد بلغ 7657 حالة".
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