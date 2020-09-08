شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات 71,334 فحصاً جديداً ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 75,098حالة.

Advertisements وسجلت الوزارة 410 حالات شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة66,943 حالة. وأعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل عدد الوفيات في الدولة 391، فيما لا يزال 7764مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة

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