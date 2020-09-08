- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتهامات جديدة لنازانين تنذر برفع منسوب التوتر بين إيران وبريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
في خطوة جديدة تنذر برفع مستوى التوتر بين طهران ولندن، وجهت محكمة إيرانية، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهامات جديدة للناشطة الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف، التي تقضي حكما بالسجن منذ عام 2016.
ووفق ما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي عن مصدر مطلع، تم استدعاء راتكليف صباح اليوم مع محاميها، لإخطارها بلائحة اتهام جديدة بحقها، دون المزيد من التفاصيل.
وسبق لزوجها أن أعرب عن مخاوفه من أن تواجه راتكليف محاكمة جديدة بعد انتهاء الفترة المفروضة عليها والبالغة خمس سنوات في 2021.
وكانت نازانين راتكليف، العاملة في مؤسسة طومسون رويترز ومقرها لندن، الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية، قد أوقفت عام 2016، لدى مغادرتها إيران بصحبة طفلتها البالغة حينها 22 شهرا، إذ كانت في زيارة لعائلتها.
وبعد توقيفها حُكم عليها بالسجن خمس سنوات، بتهمة التحريض على الفتنة، وهو ما تنفيه نازانين.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهامات جديدة لنازانين تنذر برفع منسوب التوتر بين إيران وبريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.