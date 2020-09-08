اتهامات جديدة لنازانين تنذر برفع منسوب التوتر بين إيران وبريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

في خطوة جديدة تنذر برفع مستوى التوتر بين طهران ولندن، وجهت محكمة إيرانية، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهامات جديدة للناشطة الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف، التي تقضي حكما بالسجن منذ عام 2016.



ووفق ما نقله التلفزيون الإيراني الرسمي عن مصدر مطلع، تم استدعاء راتكليف صباح اليوم مع محاميها، لإخطارها بلائحة اتهام جديدة بحقها، دون المزيد من التفاصيل.

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وسبق لزوجها أن أعرب عن مخاوفه من أن تواجه راتكليف محاكمة جديدة بعد انتهاء الفترة المفروضة عليها والبالغة خمس سنوات في 2021.

وكانت نازانين راتكليف، العاملة في مؤسسة طومسون رويترز ومقرها لندن، الفرع الإنساني لوكالة الأنباء الكندية البريطانية، قد أوقفت عام 2016، لدى مغادرتها إيران بصحبة طفلتها البالغة حينها 22 شهرا، إذ كانت في زيارة لعائلتها.

وبعد توقيفها حُكم عليها بالسجن خمس سنوات، بتهمة التحريض على الفتنة، وهو ما تنفيه نازانين.