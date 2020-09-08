خادم الحرمين يبحث هاتفياً مع جونسون أعمال مجموعة العشرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هاتفياً، اليوم، مع بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة "كورونا".

Advertisements وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع جونسون عن تطلعه إلى أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي. من جانبه، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة اجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.

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