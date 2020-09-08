تعرف على طقس الإمارات غداً الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد للإمارات أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.



وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:59، والمد الثاني عند 29:05، والجزر الأول عند الساعة 10:04، والجزر الثاني عند الساعة 23:54.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 12:50، والمد الثاني عند الساعة 03:06، والجزر الأول عند الساعة 20:06، والجزر الثاني عند الساعة 08:10.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 85 15

دبي 42 30 80 20

الشارقة 42 29 75 15

عجمان 43 31 80 25

Advertisements

أم القيوين 40 27 85 20

رأس الخيمة 43 26 80 15

الفجيرة 39 30 75 30

العين 43 29 65 15

ليوا 46 27 85 15

الرويس 42 28 85 25

السلع 43 28 85 20

دلما 39 30 80 35

طنب الكبرى 37 31 85 40

طنب الصغرى 37 31 85 40

أبو موسى 38 30 85 40