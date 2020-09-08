"STC" السعودية تتفاوض لخفض عرض شراء فودافون مصر

تتفاوض شركة الاتصالات السعودية (STC) لخفض العرض غير الملزم البالغة قيمته 2.39 مليار دولار لشراء حصة في فودافون مصر، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر.

وتأتي هذه المفاوضات مع اقتراب الموعد النهائي لشركة "اس تي سي" السعودية للمضي قدما في العرض غير الملزم المقدم في يناير، ومددت الشركة السعودية في يوليو مذكرة التفاهم، للمرة الثانية، لمدة 60 يوما بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.

Advertisements

ويلزم قانون سوق رأس المال المصري شركة الاتصالات السعودية على تقديم عرض شراء إلزامي لكامل حصة فودافون مصر بما في ذلك الحصة المملوكة للشركة المصرية للاتصالات.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن شركة "أس تي سي" قالت إن عرضها المقدم لشراء 55% من فودافون مصر، وهي الحصة المملوكة لفودافون العالمية، يجعل قيمة الشركة الإجمالية 4.35 مليار دولار.

وكانت "اس تي سي"، قد قامت بتمديد مذكرة التفاهم، في أبريل الماضي لمدة 90 يوما. وأكدت أن الشركتين ستعملان خلال هذه الفترة على المضي قدماً في إجراءات الصفقة، كما هو محدد في مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وكانت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي"، قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "مجموعة فودافون" بتاريخ 29 يناير 2020، بغرض الاستحواذ على حصة "فودافون" في شركة "فودافون مصر" والبالغة 55%.