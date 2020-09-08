اليونان تستعد لمواجهة تركيا بـ «أسلحة وتعزيز الجيش»

تعتزم اليونان شراء أسلحة وتعزيز جيشها، وذلك بهدف وضع حد للاستفزازات التركية في شرق المتوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، في تصريحات صحفية أمس الإثنين، إن بلاده تعتزم شراء أسلحة وتعزيز الجيش وتحديث صناعتها الدفاعية مع تصاعد التوتر مع تركيا بسبب التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وأضاف المتحدث: "نجري محادثات مع حلفائنا من أجل تعزيز قواتنا المسلحة"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس سيعرض الإطار العام لخططه خلال خطاب سنوي بشأن السياسة الاقتصادية يوم السبت.

وقال إن رئيس الوزراء سيجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كورسيكا، الخميس المقبل، قبيل قمة زعماء دول جنوب أوروبا وسيناقش الأمر.

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والأسبوع الماضي، صرح مسئول بالحكومة اليونانية بأن اليونان تجري محادثات مع فرنسا ودول أخرى لشراء طائرات مقاتلة.

وتحاول اليونان منذ عقود كذلك دمج وخصخصة شركاتها الدفاعية الخاسرة.

وهناك خلاف شديد بين تركيا واليونان حول نطاق الجرف القاري لكل منهما. وتصاعد التوتر الشهر الماضي بعدما أرسلت تركيا سفينة تنقيب في مياه متنازع عليها ترافقها سفن حربية، بعد أيام من اتفاق بحري بين اليونان ومصر أغضب أنقرة.

وتمدد أنقرة منذ ذلك الحين أجل عمل السفينة بإشعارات بحرية تصفها اليونان بأنها غير قانونية.