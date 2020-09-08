فيديو.. تعرف على العلاقة بين جماعة الإخوان والماسونية التاريخية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد جماعة الإخوان على مبدأ السمع والطاقة من خلال البيعة التى يقولها عنصر الإخوان لمرشد الجماعة كى يضمن التنظيم طاعة تلك الكوادر لقيادات الإخوان، تنفيذ كافة الأوامر.
ويتشابه نظام البيعة داخل الإخوان مع الماسونية حيث أن البيعة التى أقرها حسن البنا مؤسس الجماعة، تتشابه أيضا مع النظام الماسونى.
وعند تأسيس حسن البنا لجماعة الإخوان، كان أول مبلغ حصل عليه حسن البنا من مدير قناة السويس حينها، والذى كان رئيس المحفل الماسونى فى فرنسا.
كما أن تاريخ الإخوان معروف بتعاونه مع الاحتلال البريطانى حينها فى عهد حسن البنا.
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