شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان سرطان الشعوب.. الجماعة الإرهابية تزعم أن المجتمع جاهلى وتكفره.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاشك أن جماعة الإخوان الإرهابية على مدار تاريخها وهى تمثل المجتمع الجاهلى الجديد، حيث أنها تمثل سرطان الشعوب من خلال محاولتها المستمرة التأثير فى المجتمع، حيث يكون مجتمعا وفق أهدافها الخبيثة.

ويرصد الفيديو التالى، كيف أن الجماعة الإرهابية تعمل على تكفير المجتمعات وفق ما قاله القيادى الإخوانى سيد قطب، ووصفه بأنه مجتمع جاهلى، يعيش فى الصحراء، وأن هذه الجماعة الإرهابية ترى الحكومات كافرة ويتوجب السيطرة عليها.

ويعتمد فكر سيد قطب، على تكفير المجتمع الجاهلى، من خلال تكفير كافة رموز المجتمع، وصولا إلى تكفير المجتمعات وفرض الوصاية عليها، وصولا إلى تطبيق الجهاد.