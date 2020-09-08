حتى لا ننسى.. الإخوان تاريخ من الدم وهذه قائمة اغتيالات الجماعة الإرهابية..فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد القتل والتخوين ونشر الفوضى أساليب رئيسية من أساليب جماعة الإخوان الإرهابية على مدار تاريخها منذ نشأتها على يد حسن البنا فى القرن الماضى، وتسعى الجماعة الإرهابية إلى منهج العنف فى كثير من تاريخها. ويضم تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية سلسلة من الاغتيالات كالتالى: ويضم تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية سلسلة من الاغتيالات كالتالى: اغتيال رئيس الوزراء أحمد باشا ماهر. اغتيال القاضى أحمد باشا الخازندار. محاولة اغتيال إبراهيم عبد الهادى رئيس وزراء مصر. محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى المنشية بالإسكندرية فيما يعرف بحادث المنشية. المحاولة الثانية لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر. Advertisements اغتيال الشيخ محمد الذهبى بعد اختطافه من قبل "التكفير والهجرة" حيث أنها جماعة دينية متطرفة منشقة عن جماعة الإخوان. اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب. اغتيال الكاتب فرج فودة. محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم. اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام. محاولة اغتيال رئيس محكمة جنوب القاهرة. محاولة اغتيال المستشار ناجى شحاتة رئيس محكمة الجنايات.

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