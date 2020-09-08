شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الخولى : المشهد الانتخابى للبرلمان سيشهد تزايد لتواجد الكيانات الحزبية ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن انتخابات النواب للدورة البرلمانية الجديدة 2021، سيحكمها تزايد للكيانات الحزبية فى المشهد ولا ينكر استمرار العصبية والقبلية فى عدد من الدوائر الانتخابية وستظل موجودة لوقت كبير، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس النواب ستكون أكثر شراشة من انتخابات الشيوخ وذلك بحكم الدستور أيضا حيث توجد كوتة بنسبة 25 % للمرأة وكوتة للشباب وآخرى للأقباط والمصريين بالخارج وذوى الاحتياجات الخاصة .

وأضاف ، خلال مداخلة لبرنامج التاسعة مع وائل الإبراشى، أن كل ذلك يجعل تركيبة مجلس النواب مختلفة عن مجلس الشيوخ، وطبقا للقانون فأن المجلس يتكون من 568 عضو 50 % قائمة ومثلها للنظام الفردى، موضحا أن هناك موروثات انتخابية ستظل فى المشهد الانتخابى ولكن الأحزاب ظهرت بشكل واسع وسيكون لها وجود فى الانتخابات بقوة .

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وكان قد بدأ العد التنازلي لاستعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب للدورة البرلمانية ل ٢٠٢١، وكان مجلس النواب قد حسم مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات النواب وفق النظام الانتخابي الجديد والذى جاء مناصفة بين القائمة والفردى، و ذلك قبل رفعه لدور الانعقاد الحالي.

وقسم مشروع قانون الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.