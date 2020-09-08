بنك "ABC" يعلن رسميا عن مناقشات أولية للاستحواذ على بنك بلوم مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري :

أعلن بنك المؤسسة العربية المصرفية "ABC"، في خطاب موجه لبورصة البحرين، الدخول في مناقشات في مراحلها الأولية مع بنك بلوم اللبناني للاستحواذ على وحدته المصرفية في مصر.

وأشار البنك إلى أن هذه المباحثات في خطواتها الأولى ولا يوجد يقين عن إتمام الصفقة من عدمه، موضحا أنه سيتم إصدار خطاب في حال وجود أي تطورات جديدة.

ولم يعلن بنك بلوم مصر حقيقة وجود مفاوضات مع بنك ABC تمهيدا لشرائه مثلما فعل مع بنك الإمارات دبي الوطني.

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وكانت تقارير صحفية نشرت موخرا عن تقدم بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC بطلب السماح له بإجراء الفحص النافي للجهالة لوحدة بنك لبنان والمهجر في مصر (بلوم مصر)، بغرض الاستحواذ عليها.

وكان بنك لبنان والمهجر، قال في بيان الشهر الماضي، إنه يدرس بيع حصته في بنك بلوم مصر، وإنه تقدم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف البنك أن المركزي المصري وافق على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة، لكن البيان لم يذكر تفاصيل عن الجهة صاحبة عرض الشراء.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني، أكد في بيان سابق، أنه يجري مباحثات مبدئية مع بنك لبنان والمهجر بشأن إمكانية الاستحواذ المحتمل على حصة من بنك بلوم مصر.