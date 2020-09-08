بعد تزايد الحالات.. بريطانيا تُشدد إجراءات مكافحة كورونا في مانشستر الكبرى

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، فرض مزيد من الإجراءات الوقائية في بلدة بولتون بمانشستر الكبرى شمال غربي إنجلترا؛ لمكافحة الانتشار المتزايد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلاً إنه لن يُسمَح للأفراد بالاختلاط مع الأسر الأخرى.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية

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-في نشرتها باللغة الإنجليزية نقلا عن بيان أصدره الوزير البريطاني اليوم- أن المطاعم في البلدة ستقتصر فقط على الوجبات الجاهزة، وسيتم إغلاق الأماكن العامة من العاشرة صباحاً حتى الخامسة صباح اليوم التالي بموجب الإجراءات الجديدة.



يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بـ(كورونا) في المملكة المتحدة بلغ حتى الآن حوالي 350 ألف شخص.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.