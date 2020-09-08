أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، فرض مزيد من الإجراءات الوقائية في بلدة بولتون بمانشستر الكبرى شمال غربي إنجلترا؛ لمكافحة الانتشار المتزايد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلاً إنه لن يُسمَح للأفراد بالاختلاط مع الأسر الأخرى.
وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة بـ(كورونا) في المملكة المتحدة بلغ حتى الآن حوالي 350 ألف شخص.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تزايد الحالات.. بريطانيا تُشدد إجراءات مكافحة كورونا في مانشستر الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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