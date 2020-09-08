الجيش الأردني: إحباط مُحاولة تسلل من الأراضي السورية

أعلن الجيش الأردني اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تسلل عبر الأراضي السورية. قال مصدر عسكرى مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن عناصر المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن، أحبطت محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. في الأردن، أحبطت محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية. وأضاف المصدر بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى القبض عليه (المتسلل)، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة، وأضاف المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، بهدف حماية المواطن وأمن حدود المملكة. تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى القبض عليه (المتسلل)، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة، وأضاف المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، بهدف حماية المواطن وأمن حدود المملكة.

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