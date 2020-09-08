231 إصابة جديدة بكورونا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في آخر 24 ساعة.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج في قطر وصل إلى 2877 حالة، فيما ارتفع إجماليحالات الإصابة بالفيروس إلى 120.579 ألف حالة منذ بدء تفشي الفيروس.
ولفتت إلى تماثل نحو 256 حالة للشفاء من الفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 117.497 ألف حالة.
وأوضحت الصحة القطرية أنها لم تسجل أي حالات وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليستقر عدد وفيات الفيروس حتى الآن عند 205 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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