أكدت رئاسة الوزراء الفرنسية أن جان كاستيكس، رئيس الوزراء، سيُجري عزلاً صحياً ذاتياً بعد مخالطته أخيراً شخصًا ثبتت إصابتُه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
قال كاستيكس - في تصريح نقلته قناة (يورونيوز) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - إنه سوف يطبق القواعد التي قررتها الحكومة و"سيخضع للاختبار على الفور".
مدير سباق فرنسا للدراجات، كريستيان برودوم، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت (يورونيوز) أن كاستيكس التقى، السبت الماضي،
وأكد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء أن الشخصين التقيا وكانا يرتديان قناعات الوجه طوال المقابلة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي سيخضع للعزل الذاتي إلى حين تلقيه نتائج اختبار كورونا.
كانت اللجنة المنظمة لطواف فرنسا للدراجات الهوائية أعلنت اليوم إصابة مديره كريستيان برودوم بفيروس "كوفيد-19" ويتعين عليه الابتعاد عن السباق لمدة أسبوع.
ونقلت قناة (فرانس 24) عن مصادر - لم تسمها - القول: إن نتائج فحوصات الدراجين المشاركين سلبية ويمكنهم متابعة الطواف.
وقال برودوم - الذي لم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس - "سأغادر الطواف لمدة ثمانية أيام"، مضيفًا "سأفعل مثل أي موظف فرنسي في هذا النوع من الحالات".
كانت هذه تفاصيل خبر عزل صحى لرئيس الوزراء الفرنسي.. بعد لقائه شخصًا ثبتت إصابتُه بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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