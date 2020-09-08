الصحة العُمانية: إجمالي إصابات كورونا بلغ 87590 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 87590 إصابة. ذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء Advertisements العمانية - أن حالات الوفاة بلغت 742، إضافة إلى 82973 حالة تعافٍ، لتصل نسبة الشفاء إلى 94.7%. العمانية - أن حالات الوفاة بلغت 742، إضافة إلى 82973 حالة تعافٍ، لتصل نسبة الشفاء إلى 94.7%. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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