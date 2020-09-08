الملك سلمان: نتطلع لمواصلة دول العشرين جهودها لمواجهة كورونا

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تطلعه أن تواصل دول مجموعة العشرين جهودها لمواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اتصال Advertisements هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون. هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

وتم خلال الاتصال بحث أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا. والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا.

من جهته أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.

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