إيران تشيّد مبنى لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:23 مساءً - منذ 7 دقائق

أعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم، أن إيران بدأت في تشييد عنبر في “قلب الجبال” بالقرب من منشأة نطنز النووية لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.

والهدف من تشييد ورشة الإنتاج هذه أن تحل محل عنبر داخل المنشأة دمره حريق في تموز. وقالت إيران وقتئذ إن الحريق نتج عن تخريب وتسبب في أضرار جسيمة يمكن أن تبطئ إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

ونقل التلفزيون الرسمي عن صالحي قوله: “تقرّر إنشاء عنبر أحدث وأوسع وأشمل بكافة المقاييس في قلب الجبال بالقرب من نطنز. لقد بدأ العمل”.