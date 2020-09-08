كورونا.. الصين تسجل 10 إصابات جديدة وأوروبا تدق ناقوس الخطر مجددا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:23 مساءً - تجاوزت إصابات فيروس كورونا عتبة 27.5 مليون، في 210 دول بمختلف أنحاء العام ،بينما بلغ عدد الوفيات 830 ألف حالة .

وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغت حتى الآن 19 مليون و 590 ألف و 272 حالة شفاء.

طفرة في أوروبا

تشهد أوروبا تفشيا كبيرا لوباء كوفيد-19 مع تجاوز اسبانيا نصف مليون إصابة

وأحصت اسبانيا وهي من أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء الوباء، أكثر من نصف مليون إصابة بحسب حصيلة أخيرة نشرتها وزارة الصحة الاثنين.

ومنذ بدء انتشار الوباء، أحصت الدولة (47 مليون نسمة) 525 ألفا و549 إصابة بالفيروس، ما يعني أن عدد الإصابات بالنسبة إلى عدد السكان بات يتجاوز مرتين نظيره في فرنسا وإيطاليا.

وفي الأسبوعين الأخيرين، سجلت في البلاد سبعة إلى ثمانية آلاف إصابة يوميا، ثلثها تقريبا في منطقة مدريد مركز الوباء كما كانت الحال في الربيع.

وبات إجمالي عدد ضحايا كوفيد-19 في البلاد 29516 بينهم 237 في الأيام الأخيرة بعيدا عما كان يسجل في ذروة الوباء مطلع نيسان/أبريل مع ألف وفاة يوميا تقريبا.

وقال كبير علماء الأوبئة في وزارة الصحة فرناندو سيمون “الوضع أفضل بكثير لكننا لا نزال في مرحلة ارتفاع”.

10 إصابات جديدة في الصين

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت 10 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين السابع من سبتمبر أيلول، انخفاضا من 12 في اليوم السابق عليه.

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وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج مما يعني عدم تسجيل أي حالات داخل البلاد لليوم الثالث والعشرين على التوالي.

وأعلنت اللجنة عن تسجيل 13 إصابة جديدة بدون أعراض، انخفاضا من 17 في اليوم السابق، ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85144 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

1499 إصابة جديدة في ألمانيا

سجلت ألمانيا 1499 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية, الثلاثاء، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 252298.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9329 بعد تسجيل أربع حالات جديدة.

ارتفاع وفيات الأرجنتين

وقالت حكومة الأرجنتين إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عشرة آلاف في الوقت الذي تبذل فيه الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية جهودا للسيطرة على معدل الإصابات.

وسجلت البلاد 10129 حالة وفاة من بين 488007 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وفقا لبيانات الحكومة، وتسفر نصف اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في الأرجنتين عن نتائج إيجابية.

وتخضع الأرجنتين لإجراءات عزل عام منذ 20 مارس آذار وعلى الرغم من ذلك زادت الحالات في الأسابيع الأخيرة.

ولا تزال بعض مناطق البلاد ومنها العاصمة بوينس أيرس تخضع لمستويات متفاوتة من الحجر الصحي على الرغم من استئناف بعض الأنشطة مثل ممارسة الرياضة وتناول الطعام في المطاعم المفتوحة في الهواء الطلق في الآونة الأخيرة.