كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تعلن تسجيل 132 وفاة وأكثر من 2300 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الثلاثاء، وفاة 132 شخصا و2302 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفعت حصيلة المصابين إلى 391112، وتوفي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد 22542 شخصا.

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وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن 3713 مصابا بفيروس كورونا بحالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 337414 شخصا.

وأوضحت الصحة الإيرانية، أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، مضيفة أن 13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.