كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر قلق في بريطانيا بسبب عودة ارتفاع الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الإسكان البريطاني، إن المملكة المتحدة تدخل "فترة قلق خاص" مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

ووفقاَ لبي بي سي، صرح روبرت جينريك "علينا جميعًا توخي الحذر الشديد" بعد تسجيل 2948 حالة جديدة في المملكة المتحدة يوم الاثنين.

أعطى المستشارون العلميون للحكومة تحذيرات صارمة بشأن زيادة حالات Covid-19.

ومن بين هؤلاء، قال نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور جوناثان فان تام، إن الزيادة تثير "القلق الشديد".

خص الوزراء الشباب على وجه الخصوص لعدم اتباعهم قواعد التباعد الاجتماعي.

لكن أحد الخبراء أشار إلى "الرسائل المشوشة" للحكومة وقال إنه ليس من العدل إلقاء اللوم على الشباب.

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تم الإعلان يوم الأحد عن 2988 حالة جديدة، وهو أعلى رقم منذ 22 مايو.

في ذروة انتشار الفيروس في الربيع، أظهرت الأرقام الرسمية أن هناك 6000 حالة في اليوم، على الرغم من أن الاختبار كان يتم إلى حد كبير في المستشفيات فقط.

تشير التقديرات إلى وجود حوالي 100000 حالة يوميًا في تلك المرحلة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

