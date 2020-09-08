كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:22 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان تسعي للتوصل إلى اتفاق واسع بشأن التجارة مع بريطانيا هذا الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت "رويترز" عن مسؤول بالحكومة اليابانية قوله إن اليابان تريد التوصل إلى إجماع واسع النطاق مع المملكة المتحدة بشأن التجارة هذا الأسبوع، في إشارة إلى رغبة طوكيو في إحراز تقدم بشأن اتفاق التجارة الثنائية قبل تغيير الحكومة.

سيختار الحزب الحاكم في اليابان زعيمًا جديدًا الأسبوع المقبل ليتولى رئاسة الوزراء بعد شينزو آبي، الذي قرر التنحي لأسباب صحية، ويشكل حكومة جديدة.

وقال المسؤول، إن التغييرات السياسية، التي قد تؤدي إلى خلافة وزير خارجية جديد لتوشيميتسو موتيجي، تزيد من حاجة البلدين إلى تسريع المحادثات التجارية. واضاف مسئول اخر "نريد التوصل إلى اتفاق واسع بشأن محادثات التجارة مع بريطانيا هذا الأسبوع تحت قيادة وزير الخارجية موتيجي".

وقال المسؤول الأول "خلاف ذلك، قد لا تدخل اتفاقية تجارية بين اليابان وبريطانيا حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام المقبل بالنظر إلى الوضع السياسي لليابان". وقد تحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر.

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وتسعى بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني إلى إبرام اتفاقية تجارية مع اليابان بناءً على اتفاقية 2019 بين الاتحاد الأوروبي واليابان بحلول نهاية العام، عندما تنتهي اتفاقية الانتقال البريطانية بلا تغيير مع الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول إنه إذا توصلت اليابان والمملكة المتحدة إلى اتفاق، فسيكون لذلك تأثير إيجابي على محادثات التجارة البريطانية الأخرى. واوضح انه "بالنسبة للاقتصادين الياباني والبريطاني، علينا تجنب" انحراف "المفاوضات التجارية دون اتفاق واسع هذا الأسبوع. لكن النتيجة غير مؤكدة حيث كان البلدان يهدفان في وقت سابق إلى إبرام اتفاق تجاري الآن.

تجري لندن أيضًا محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، الذي أبلغ بريطانيا يوم الاثنين أنه لن يكون هناك اتفاق تجاري إذا حاولت العبث بمعاهدة الانفصال بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما رفع احتمالية اختتام صاخب لهذه الملحمة في نهاية العام.

