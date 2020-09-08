بينهم 32 “حلاقا”.. بني ملال تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تصل 1459!

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 58 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم بني ملال، لترتفع الحصيلة إلى 1459 حالة مؤكدة.

وأكدت مصادر طبية لـ“اليوم 24″ أن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم بني ملال، من بينها 32 حالة في صفوف “الحلاقة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 7 إصابات في صفوف عناصر أمنية في ولاية أمن بني ملال، فيما باقي الإصابات تم تسجيلها في إطار تتبع المخالطين، ليرتع إجمالي الحالات النشطة في بني ملال إلى 205 حالات، لاتزال تتلقى العلاج.

وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت، ليلة أمس الاثنين، تسجيل 52 حالة مصابة بالفيروس التاجي في جهة بني ملال، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء 2671 حالة.