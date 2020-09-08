على الرغم من كورونا.. نجاة اعتابو وفنانون مغاربة يحيون حفلا فنيا في فرنسا

في وقت ممنوع فيه إقامة الحفلات داخل أرض الوطن، تستعد نجمة الأغنية الشعبية، نجاة أعتابو، رفقة بدر سلطان، وعصام كمال، وصفاء، وهناء، لإحياء حفل للجالية المغربية، في باريس، يوم 17 أكتوبر المقبل.

وانطلق منظمو حفل مسرح “كازينو باريس” في الترويج للحفل الأول من نوعه بعد بداية جائحة كورونا، وتتكلف بتنشيطه ملكة الجمال، والممثلة شروق الشلواطي.

وتتراوح أسعار تذاكر حفل “maroc en fete”، بين 24 أورو، و75 أورو، حسب اختلاف أماكن، وكراسي القاعة، التي تحتضنه.

ويأتي حفل الفنانين المغاربة في باريس، بعد غيابهم عن لقاء جمهورهم، تأثرا بجائحة كورونا، التي أوقفت عجلة العروض الفنية في مختلف تصنيفاتها.

وتسبب الجائحة منذ بدايتها، وإلى حدود الساعة في توقف الأنشطة الفنية من حفلات، وعروض أفلام، ومهرجانات، بينما بدأت دول أخرى في استئنافها، مثل إيطاليا، وتونس، وفرنسا.